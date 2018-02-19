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Stüdyo 21’de 5 filmin gösterimi yapılıyor

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Stüdyo 21’de 5 filmin gösterimi yapılıyor
Stüdyo 21’de 5 filmin gösterimi yapılıyor

“Yeni !f2” adıyla yaklaşık 10 yıl önce başlayan alternatif film dağıtım ve paylaşım projesi, Lefkoşa’ya taşınıyor. Bu çerçevede hafta sonu Lefkoşa Suriçi’ndeki Stüdyo 21’de 5 ayrı filmin gösterimi yapılacak.

Sidestreets Eğitim ve Kültür İnisiyatifi,  suriçindeki café’lerden Hoi Polloi ile yine suriçinde spor, kültür ve sanat evi olarak hizmet veren Studio 21 işbirliğinde gösterime girecek filmler ücretsiz izlenebilecek.

Türkçe veya Türkçe alt yazılı filmlerin programı şöyle:

24 Şubat Cumartesi

13.00 Ava (Farsça)/ Dans Eden Kızlar (Türkçe) 
16.00 Yüzleşme (Türkçe)


25 Şubat Pazar
11.00 Jane (İngilizce) / Kötü Kız (Türkçe)
 

LEFKOŞA Yeni !f2’YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK… 5 AYRI FİLM GÖSTERİMİ STÜDYO 21’DE

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