  • BIST 2.578,22
  • Altın 1023.578
  • Dolar 17.3582
  • Euro 18.2939
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı

» »
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı.
Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı.

Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.

ABD'li yüzücünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

_125585353_gettyimages-1241456395.jpg

İspanyol Marca gazetesine konuşan Fuentes, "Çok büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar atlamadığı için ben suya atlamak zorunda kaldım. Nefes almadığını gördüm ve çok korktum. Ama neyse ki şu anda durumu çok iyi" dedi.

Fuentes, sporcusunun Cuma günkü takımla birlikte yarışmaya katılması için Perşembe günü dinleneceğini söyledi.Amerikan CBS kanalı, Alvarez'in bayılma nedeninin bulunması için önümüzdeki günlerde bazı testlere tabi tutulacağını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş ‘kaos’ yaşanabilir20 Haziran 2022 Pazartesi 18:02
  • Dünya kavruluyor19 Haziran 2022 Pazar 16:58
  • Hırsızlar şaşkın: Çalınan binlerce arı evlerine geri döndü18 Haziran 2022 Cumartesi 22:52
  • Güneş kremleri cildimizi nasıl koruyor?18 Haziran 2022 Cumartesi 20:17
  • Sürdürülebilir Gastronomi Günü: Geleneksel Anadolu mutfağı Türkiye’de gıda krizine çözüm olabilir mi?18 Haziran 2022 Cumartesi 18:16
  • BM kuraklık felaketi için tarih verdi17 Haziran 2022 Cuma 21:45
  • En uzun gündüz ne zaman? 21 Haziran en uzun gün ne oluyor?17 Haziran 2022 Cuma 20:17
  • İstifçilik sendromu nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?17 Haziran 2022 Cuma 11:09
  • Çocuk gelişiminde babanın rolü de çok önemli16 Haziran 2022 Perşembe 20:47
  • Araştırmacılar en ölümcül salgın Kara Veba’nın gizemini çözmüş olabilir16 Haziran 2022 Perşembe 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti