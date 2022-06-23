Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı.

Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.

ABD'li yüzücünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Fuentes, "Çok büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar atlamadığı için ben suya atlamak zorunda kaldım. Nefes almadığını gördüm ve çok korktum. Ama neyse ki şu anda durumu çok iyi" dedi.

Fuentes, sporcusunun Cuma günkü takımla birlikte yarışmaya katılması için Perşembe günü dinleneceğini söyledi.Amerikan CBS kanalı, Alvarez'in bayılma nedeninin bulunması için önümüzdeki günlerde bazı testlere tabi tutulacağını aktardı.