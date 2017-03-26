Şu an saat kaç?

Dikkat! Avrupa, 'yaz saati' uygulamasına geçti, saatlerini 1 saat ileri aldı. Otomatik güncelleme yapan cihazlarınızın oyununa gelmeyin...

Türkiye'de geçtiğimiz yıl kış saati uygulamasına geçilmemiş ve saatler geri alınmamıştı ve KKTC hükümeti de ticari ilişkileri ön sürerek uygulamayı ülkemizde de kullanıma sokmuştu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, güneş ışığından daha fazla yararlanılması sebebiyle alınan bu karar neticesinde Avrupa geneli ile 2, İngiltere ile 3 saatlik bir fark oluşmuştu.

Avrupa'da 25 Mart Cumartesi'yi, 26 Mart Pazar'a bağlayan dün gece saat 03.00'te saatler 1 saat ileri alındı ve yaz saati uygulaması başladı. Türkiye'de ve KKTC’de ise zaten kış saati uygulamasına geçilmediği için saatler ileri alınmadı. Böylelikle Avrupa ile aramızdaki saat farkı yine normal haline dönmüş oldu.

Fakat bazı akıllı telefonlarda yine sorun yaşandı. Birçok kişinin akıllı telefonu Avrupa saatine endeksli olduğu için otomatik olarak telefon saatini ileri aldı. Pazar sabahı uyananlar bu nedenle küçük bir sürpriz yaşadı.

ŞUAN SAAT KAÇ?