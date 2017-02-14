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Su arıtma tesisi ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

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Su arıtma tesisi ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak
Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kıb-Tek ekiplerinin yarın Bafra Trafo Merkezi’nde gerçekleştireceği çalışma nedeniyle, Bafra Su Arıtma Tesisleri, Talasa Toplu Konutlar ve bölgedeki tesis ile su motorlarında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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