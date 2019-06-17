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Su baskını ve yıldırım uyarısı

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Su baskını ve yıldırım uyarısı
Su baskını ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji dairesi vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların Perşembe gününe kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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