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Su bulunan gezegenler keşfedildi

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Bilim insanları Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan 7 farklı gezegen keşfetti.
Su bulunan gezegenler keşfedildi

Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi. Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Bern Üniversitesinden gök bilimci Simon Grimm'in önderlik ettiği bilim insanları, ilk kez 2016'da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarına ilişkin detaylı çalışma yaptı.

Su bulunan gezegenler keşfedildi

Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, 7 gezegenin kütlelerinin büyük ölçüde kayaçlardan oluştuğu, bazı gezegenlerin kütlelerinin yüzde 5'e kadar, yani Dünya'dakinden 250 kat fazla su içerdiğini ortaya çıkardı.

Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden üçü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevinin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti. Ertesi yıl Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin yıldızın canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait yaşanabilir bölümünde bulunduğunu açıklamıştı.

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