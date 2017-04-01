Su Dairesi: Tedbirsiz Kazı Yapılıyor! Su İşleri Dairesi Müdürlüğü, son dönemde sıkıntılara yol açan isale hatlarına müdahaleler konusunda açıklama yaparak, ilgili kurum ve kuruluşlara uyarılarını yineledi.

TEDBİRSİZ KAZI YAPILIYOR”

“HALKI SUSUZ BIRAKMAK PAHASINA BU İŞLEMLER DEVAM EDİYOR”

"HALK MAĞDUR EDİLİRSE YASAL YOLA BAŞVURACAĞIZ"

Su İşleri Dairesi Müdürlüğü, son dönemde sıkıntılara yol açan isale hatlarına müdahaleler konusunda açıklama yaparak, ilgili kurum ve kuruluşlara uyarılarını yineledi.

Açıklamada, 13 Ekim 2016 tarihinde tüm kamu kurum kuruluşlarına su isale hatlarına yapılan müdahalelerin önlenmesi ve doğurabileceği zararları hakkında uyarı ve bilgilendirme yazısı gönderildiği kaydedildi.

Açıklamanın yanında özel olarak da birçok belediye kurum ve kuruluşa yazılı olarak uyarılar yapılmasına rağmen, söz konusu tarihten beridir Su Dairesi’ne bilgi verilmeden tedbirsiz kazılar yapıldığı ve kazıların sonucu olarak patlaklar oluştuğu, fiber kabloların koparıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Yazımızda ifade ettiğimiz gibi oluşturulan patlakların tamiri zaman alacağı ilgililere bildirilmiş olmasına rağmen halkımızı susuz bırakmak pahasına bu işlemlerin devam etmesi üzüntü verici olup bundan sonraki süreçte bu gibi halkımızı mağdur eden uygulamaları yapanlar hakkında yasal işleme başvuracağımızı üzülerek ifade ederiz.

İlgili tarihte yazdığımız yazımızın tekrardan dikkate alınması, çalışanların kurumsal olarak uyarılması ihtiyacı olduğunu uygulamalardan anlamaktayız. Bu konuda gerek görülmesi halinde tüm çalışanların imza karşılığı bilgilendirilmesi önümüzdeki yaz aylarında halkımızın su sıkıntısı çekmesinin önüne geçecektir.”

Daire, söz konusu kuruluşlara gönderilen yazıyı da basına dağıttı.