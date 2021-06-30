Su deposundan düşen Salih Çakmak hayatını kaybetti

14.04.2021 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefke'de sakin Salih ÇAKMAK (E-79), ikametgahının damı üzerinde monteli olarak bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek 2.20 cm yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmış ve Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
Adı edilen 30.06.2021 tarihinde yaşamını yitirmiş olup, soruşturma devam etmektedir.
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