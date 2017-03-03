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Su, depoya verilmeye başlandı

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Su, depoya verilmeye başlandı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye’den borularla getirilen suyun bir bölgeye daha ulaştığını duyurdu...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye’den borularla getirilen suyun Karpaz bölgesindeki Pamuklu köyüne de ulaştığını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin isale hattı projesini hazırlayıp malzeme temin etmesi ve Mehmetçik Belediyesi’nin kazı işlerini yapması sonucunda geçtiğimiz gün saat 15.00 itibarıyla Pamuklu köyü deposuna su verilmeye başlandığı kaydedildi.

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