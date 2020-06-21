  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Su hayattır, her damlasına sahip çıkmalıyız

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. İbrahim Bay Kuraklık ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Su hayattır, her damlasına sahip çıkmalıyız

Bay, iklim değişikliğinin  sıcaklık, yağmur, rüzgar gibi bölgesel iklimle alakalı terimlerin, onlarca yıldan daha uzun süredir  küresel istatistiki verilerin değişimi olarak tanımlandığını  belirterek basitce ozon tabakasındaki yırtığın sebep olduğu, sıcaklık değerlerinin yıllık küresel ortalamaların her geçen yıl biraz daha yükselmesi sonucundaki oluşumu olarak tamamlandığını belirtti. Bay, ayrıca karbon salınımı yüksek olan  işlemlerin yoğunlaştığı bölgelerinsorunun yaratıcısı ve tetikleyicisi olduğuna dikkat çekti.

 “Küresel ısınma, basitçe, zararlı güneş ışınlarının yansıması gerekirken, dünyamıza girip, atmosfer içinde kalarak sera etkisi yaratması ile hava sıcaklık ortalamasını yükseltmesidir”diyen Bay, bunun da buzulların erimesine ve  buharlaşmaya sebep olduğunu söyledi.

 Bay: Yeraltı su kaynaklarının kullanımına azami dikkat göstermeli, yağmur olarak düşen her damlanın kıymetini bilmeliyiz

  “Küresel ısınma, daha henüz ilkokul sıralarındayken, sosyal bilgiler dersimizde bize ezberletilen “yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı” diye tanımlanan karasal iklim, ezberimizi bozmuş, birçok bölgede yazın ortasında sel ile sonuçlanan yağışlar gözlemlememize sebep olmuştur.  Kış ayları da bazı bölgelerde beklenen ortalamanın üzerinde bir hava sıcaklığı ile daha rahat, ya da başka bir bölgede beklenenden çok daha soğuk olmuştur” diyen Bay bazı gerçeklere alışmak ve bu problemlerle birlikte yaşamak durumuda olduğumuzu ifade etti.Bay, kuraklık da bu problemlerden sadece bir tanesi. Küçük bir ada ülkesi olmamız, coğrafi problemler ile de mücadele etmek zorunluluğumuz doğal sorunlarımızdır.  Bu sorunlar ile daha rahat yaşam sürebilmemiz için de bazı gerçekleri hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir dedi. Bay“Maddenin korunumu yasası bilimde önemli bir çok çalışmaya ışık tutmaktadır” diyerek herhangi bir şeyi, vardan yok, yoktan var edemeyiz.  Sadece maddenin konumu, zamanı, boyutu ve/veya hali değişebilir.  Bu hidrolojik döngü için de geçerlidir dedi. Bay, dünyada bulunan su miktarı sabit olduğuna göre, ne kadar kullandığımız, kullandıktan sonra ne yaptığımız önemli olduğunu söyledi.

Bay: Su kaynaklarını besleyen geridönüşüm kuyuları açmalıyız

  “Meteorolojik verilere dayanarak yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki, konum itibarı ile adamız giderek kuraklaşan bir bölgededir. Yapılması gereken en önemli şey bilinçlenmedir” diyen Bay bu bilinçlenme bizi daha iyi yönetmeye itecektirve daha kontrollü su kullanımı zorunlu hale getirecektir dedi.

Bay son olarak “ Adamız coğrafi konum olarak derin vadilerde kurulan kemer barajlar için pek elverişli değildir. Geniş yüzey alanı oluşturan barajlar, göletler ise ortalama sıcaklığılın yüksek olduğu bölgemizde aşırı buharlaşma ile büyük kayıplara neden olmaktadır”diyerek,basit bir alternatif çözüm olarak, yeraltı su kaynaklarının kullanımına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini, yağmur olarak düşen her damlanın kıymetinin bilmesinin, mümkün olduğunca yeraltı su kaynaklarını beslemek maksadı ile de geridönüşüm kuyuların açılmasının önemli olcağına dikkat çekti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Sigara içen kişilerde bel ağrısı görülme oranı üç kat fazladır"04 Haziran 2020 Perşembe 17:00
  • Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması Biyoçeşitlilik03 Haziran 2020 Çarşamba 18:06
  • Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellik gösterir01 Haziran 2020 Pazartesi 16:21
  • LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:48
  • LAÜ’den yeni bir başarı: LAÜ akreditasyonlarına bir yenisini daha ekledi26 Mayıs 2020 Salı 19:09
  • Dünya Çiftçiler Gününde bitkisel üretimle ilgili atılması gereken kısa vadeli adımlar20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:05
  • COVID-19 Sonrası Dünya18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:04
  • Hemşireliğin insan yaşamında evrensel bir vazgeçilmezliği vardır12 Mayıs 2020 Salı 17:35
  • Prof. Ataman engelli bireylere karşı oluşturulan olumsuz tutumların olumlu hale dönmeye başladığına dikkat çekti11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:28
  • LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Bağışıklık Sisyteminde Beslenmenin  önemine dikkat çekti10 Mayıs 2020 Pazar 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti