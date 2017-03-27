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Su İşler Dairesi'nden önemli duyuru!

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Su İşler Dairesi'nden önemli duyuru!
Su İşler Dairesi, pompa tamiratından dolayı bu bölgelere geçici bir süreliğine su verilemeyeceğini duyurdu...

Su İşler Dairesi, pompa tamiratından dolayı Arapköy deposuna geçici bir süre su verilemeyeceğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, pompa tamiratından dolayı Elexus Otel, Arapköy, Çatalköy ve Alagadi bölgelerine bugünden itibaren yarın saat 18.00’e kadar su verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada “Söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları önem arz etmektedir” denildi.

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