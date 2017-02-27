 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.855
  • Altın 145,191
  • Dolar 3,5925
  • Euro 3,8072
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Su İşleri Dairesi uyardı!

» »
Su İşleri Dairesi uyardı!
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek su kesintilerle ilgili vatandaşa uyarılarda bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, DSİ İsale hattında, teknik bakım yapılacağı için yarın ve 3 Mart tarihleri arasında Ercan Havalimanı, Kırklar, Erdemli,Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine su verilemeyecek.

Bu arada, Su Dairesi açıklamasına göre, Alayköy ve güzergahındaki askeri birlikleri besleyen Serhatköy-Alayköy içme suyu hattında patlak oluştuğu için bugün sabahtan, yarın saat 16.00’ya kadar hattan su alan yerleşim yerlerine su verilemeyecek.

Açıklamada, vatandaşlara  suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ekonomi Ve Enerji Bakanı Sunat Atun İslamabad’a gidiyor27 Şubat 2017 Pazartesi 13:56
  • Eski Eserler (Değişiklik) Yasası Oy çokluğuyla kabul edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:52
  • TKP-YG,BKP,YKP ve KTÖS'ten Akıncı'ya eleştiri, Masaya Dön!27 Şubat 2017 Pazartesi 13:37
  • Meclis Başkanı Siber Dış Basın Birliği Heyetini kabul etti27 Şubat 2017 Pazartesi 12:47
  • Kazada yaralananların isimleri açıklandı: 1 kişinin durumu kritik...27 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
  • Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 12:37
  • Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak27 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
  • Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:27
  • Limasol’da her yıl düzenlenen Limasol Karnavalı sonlandı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:52
  • Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu kabul etti27 Şubat 2017 Pazartesi 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti