  • BIST 98.794
  • Altın 277,018
  • Dolar 5,7093
  • Euro 6,3686
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Su İşleri Dairesi’nin dere ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi’nin, ülke genelindeki dere temizliği ve ıslahına yönelik çalışmaları sürüyor.
Su İşleri Dairesi’nin dere ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Bu çerçevede, Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağının düzenlenmesi ve Nergisli - Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi yapımı ile ilgili Su İşleri Dairesi ve özel şirketler arasında sözleşmeler imzalandı.   

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağı düzenlemesi için çıkılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Cripton Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı. 

Diğer bir sözleşme de Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesi ihalesini kazanan Taşalp İnşaat ile imzalandı.

GÜZELYURT İKİNCİ ETAP TAKVİYE SULAMA PROJESİ ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Ayrıca, Güzelyurt İkinci Etap Takviye Sulama Projesi malzeme alım ihalesini kazanan Necat & Zorlu Ltd. ile sözleşme imzalandı. 

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, malzeme alımına başlandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: “Bizim Başbakan şuanda bıraktı ve Cumhurbaşkanlığına doğru yürümeye çalışıyor”31 Ekim 2019 Perşembe 13:38
  • Gündüz Cumhurbaşkanlığı UBP'de olmalı!31 Ekim 2019 Perşembe 13:30
  • UBP-HP'de protokol sancısı! 2020-2022 Ekonomik Protokolü ortada yok!31 Ekim 2019 Perşembe 13:13
  • Candan: Daha etkin Cumhurbaşkanlığı görmek isteriz31 Ekim 2019 Perşembe 13:08
  • Serkan Özcezarlı son yolculuğuna uğurlanıyor31 Ekim 2019 Perşembe 12:33
  • Kıbrıs Türk yazını ve plastik sanatı İstanbul'da boy gösterecek31 Ekim 2019 Perşembe 12:24
  • Bakan Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi31 Ekim 2019 Perşembe 11:43
  • Elektrik’te yatırım bilinmezliği! Akademisyen Altıok: “Komite çalışmaları tamamlanmadı!”31 Ekim 2019 Perşembe 11:01
  • Kıb-TEK’te 4 müdürün görevden alınması için düğmeye basıldı31 Ekim 2019 Perşembe 10:45
  • Planlı Gelişim İnisiyatifi: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'nda gelinen son aşama kaygı verici31 Ekim 2019 Perşembe 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti