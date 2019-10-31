Su İşleri Dairesi’nin dere ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi’nin, ülke genelindeki dere temizliği ve ıslahına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede, Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağının düzenlenmesi ve Nergisli - Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi yapımı ile ilgili Su İşleri Dairesi ve özel şirketler arasında sözleşmeler imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağı düzenlemesi için çıkılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Cripton Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Diğer bir sözleşme de Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesi ihalesini kazanan Taşalp İnşaat ile imzalandı.

GÜZELYURT İKİNCİ ETAP TAKVİYE SULAMA PROJESİ ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Ayrıca, Güzelyurt İkinci Etap Takviye Sulama Projesi malzeme alım ihalesini kazanan Necat & Zorlu Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, malzeme alımına başlandı.