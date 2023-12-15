Su tankeri ile iki kişiye çarptı... Ahmet Güzan, yoğun bakımda...

Girne’de kullanımındaki su tankeri ile 2 kişiye çarparak, yaralanmalarına neden olan H.Ç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Burçin Argın olguları aktardı.

Polis, 8 Aralık 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Girne’ de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri seyreden H.Ç'nin dikkatsizliği sonucu aynı tarihte saat 17.15’ te meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde durmakta olan MS 741 plakalı motosiklet üzerinde oturmakta olan Mert Yusuf Bolatdemirci ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Ahmet Güzan’a çarparak, ağır yaralanmalarına neden olduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Güzan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatası kırığı, beyin kanaması ve iki akciğer yaralanması nedeni ile Genel Yoğun Bakım servisine yatırıldığını açıkladı.

Polis, kazada yaralanan yaya Mert Yusuf Bolatdemirci’nin ise Girne Dr.Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi acil servisine sevk edilerek görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu belirtti.

Polis, kazanın ardından su tankeri sürücüsü H.Ç'nin tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.