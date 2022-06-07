Su Temin Projesi; "Size minnettarız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, Veysel Eroğlu’nun Asra damgasını vuran Su Temin Projesi’nde büyük emeği olduğunu hatırlatarak “Bu bağlamda size her zaman minnettarız” dedi.

Anamur’daki Alaköprü Barajı’ndan akan suyun asma borularla Geçitköy’e ve oradan da adanın her yerine aktarılmasının büyük bir proje olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, projenin tarımsal faaliyetlerde kullanımı için yatırımların sürdüğünü, bu projenin öneminin küresel ısınma, adanın kurak ikliminin yoğunlaşması ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası gıda güvenliğinin önemi gibi unsurlarla bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

“Bereketli toprağımız su ile buluşunca verimli bir yapı oluşturabiliriz”

Ülkemizin toprağının, bereketli olması ve iklimin elverişli olması dolayısıyla su ile buluşmasının ortaya verimli bir yapıyı çıkarabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Su Temin Projesi’nin KKTC’nin gayrisafi millî hasılasına hizmet edecek önemli bir proje olduğunu söyledi.

Proje sayesinde katma değeri daha yüksek niş ürünlerin üretilmesine imkan sağlanacağını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın takdim ettiği projelerin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek çalıştayda değerlendirileceğini söyleyerek bu projelerin KKTC için önemine dikkat çekti.

Anavatan Türkiye’nin yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetini desteklemesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yapısını güçlendirmek adına Su Temin Projesi’nin öneminin altını çizdi.