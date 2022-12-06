Su Ürünleri Yasasına Aykırı Hareket

05.12.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı’nda deniz içerisinde, S.A.(E-30) tasarrufundaki el feneri ile geceleyin kanunsuz olarak avlandığı sırada, suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
05.12.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı’nda deniz içerisinde, S.A.(E-30) tasarrufundaki el feneri ile geceleyin kanunsuz olarak avlandığı sırada, suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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