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Su ve toplu ulaşımdan sonra İmamoğlu'ndan bir de ramazan pidesi talimatı: Halk Ekmek’te 1 liraya satılacak

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) Ramazan pidesini 1 liradan satması için talimat verdi.
Su ve toplu ulaşımdan sonra İmamoğlu'ndan bir de ramazan pidesi talimatı: Halk Ekmek’te 1 liraya satılacak

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) Ramazan pidesini 1 liradan satması için talimat verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı üzerine İHE ramazan pidesinin fiyatını belirledi.

Habertürk’ten Mehmet Demirkaya’nın haberine göre, İHE, ramazan ayında büfelerinde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 lira olarak belirledi. Karar İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alındı.

Ekrem İmamoğlu da kararı Twitter hesabından duyurdu, "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır" dedi.

 

İmamoğlu, daha önce "Vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Sizlerle paylaşacağım" demişti.

İmamoğlu dün de, su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma yapılması konusunda talimat vermişti.

 

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