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SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Suat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

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Suat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi
İmam Nikahlı eşi Gamze Pehlivan’ı 20 Nisan tarihinde bıçaklayarak öldüren Suat Aşır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Suat Aşır, 3 ayı geçmemek kaydı ile cezaevine gönderildi. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre 20 Nisan tarihinde imam nikahlı eşi 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı bıçaklayarak öldüren aynı zamanda Pehlivan’ın üzerine benzin döküp canlı canlı yakmaya teşebbüs eden Suat Aşır bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Cinayeti işlediği 20 Nisan tarihinden bugüne kadar tutuklu bulunan zanlı Aşır, tasarlayarak adam öldürme başta olmak üzere birçok davadan yargılanıyor.

Mahkeme, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek suretiyle Suat Aşır’ı cezaevine gönderdi.

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