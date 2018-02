Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği , Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ. Günsel’i Makamında Ziyaret Etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ziyarete, Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve Kaya Erdoğan başkanlığında Sivas Belediyesi’nden bir heyet hazır bulundu.



Suat Günsel; “Candan Can Verdiğiniz Bu Topraklarda Anavatan Türkiye’ye Olan Bağlılığımızı Gördünüz”



Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ. Günsel kabulde yapığı konuşmasında “Bazen deriz ya yaşadığımı hissediyorum, şu an yaşadığımı hissediyorum. Ne mutlu sizlere ki bir topluma canınızdan can vererek bir cumhuriyet bağışladınız, bir devlet bağışladınız. Ne mutlu sizlere ki bugün bağışladığınız bu ülkeyi gelip gördünüz,ellerinizle dokundunuz. Emin ellerde olduğunu gördünüz. Çalışkan bir şekilde candan can verdiğiniz bu yerlerde Anavatan’a olan bağlılığımızı gördünüz. Gayretli bir toplum gördünüz. İyi ki varsınız. Hoşgeldiniz sefa getirdiniz. Buradaki devletin asıl sahipleri sizlersiniz. Bunlar yüreğimle söylediğim sözlerdir. İnsan bazen aklıyla konuşur. Bazen yüreği ile konuşur. Bazen aklı ve yüreği ile konuşur. Eğer matematikten, fizikten konuşulacaksa akılla konuşulur. Siyaset yapılacaksa akıl ve yüreği karıştırarak konuşulur. Ama sizlerle konuşulurken sadece yürekle konuşulabilir”



Dr. Günsel; “, Hiç Nefes Almadan Çalışma Zorunluluğumuz Olduğuna İşaret Ederim.”



“Benim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu gün itibari ile kendi kendime bir sözüm oldu. Dünyada iş yapan insanlar dünyaya açılmaya çalışır ve dünya nimetlerinden nasıl faydalanır ve servet sahibi olur diye çalışır. Baktığımızda tarih boyunca iş yapan insanlar hep böyle yapmıştır. Başka ülkelere gitmişlerdir. Ben ilk adımımı üniversiteyle atarken bunun, Türkiye ile bir olmanın, iç içe olmanın bir enstürüman olduğuna inandım. Bu üniversite tamamen bu bütünlüğü sağlayabilmek için atttığımız adımdır.Tabi ki sadece üniversite kurmakla yetmediğini biliyorum. Bir toplumun sağlık sorununun da çözülmesi gerekir. Kendi doktorunu, kendi mühendisini, kendi edebiyatçısını, kendi sanatçısını yetiştirebilmesi gerekir. Biz sağlık konusunda da büyük adımlar attık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bugün adamızda Türkiye SGK kapsamında hasta kabul etmekte. Bunun yanında çok yakında elektirikle hareket edecek otomobil üretimi yapan bir kurum olduğumuzu duyacaksınız.”Dedi.



Fuat Ahıskalı ; “1974’te Şehit Verilen Bu Topraklarda Bilim Ve İrfanın Hakim Olduğunu Görmek Mutluluk Verici”



Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise,uğruna silah arkadaşlarını şehit verdikleri, gazi oldukları bu topraklara ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ülkeye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak; “1974’te şehit verilen bu topraklarda bugün sizin gibi köklü ve büyük Üniversiteler sayesinde bilim ve irfanın hakim olduğunu görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz”

Ziyaret sonunda Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e Sivas’tan getirdikleri şehit toprağını ve Türk bayrağını hediye etti.

Ziyaret anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.