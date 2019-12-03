  • BIST 108.593
  • Altın 271,351
  • Dolar 5,7378
  • Euro 6,3581
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suay: “Bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var”

» »
Engelliler Dayanışma Derneği Ömer Suay, engellilerin yılda bir gün ya da bir hafta değil, 365 gün bu toplumda yaşadığına işaret ederek, “bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var”dedi.
Suay: “Bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var”

Engelliler Dayanışma Derneği Ömer Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu günün, engelli bireylerin topluma entegre olması, toplumdan soyutlanmaması, tüm insanlar gibi eşit şartlara sahip şekilde yaşayabilmesi için kabul edilen bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Suay şu ifadeleri kullandı:

“Engelliler yılda bir gün ya da bir hafta değil, 365 gün bu toplumda yaşıyor, yer alıyor.
Engellileri sadece özel günlerde fark etmek, yine sadece bu yönde çalışmalar yapmak, son derece yanlıştır.

3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle atılan tüm farkındalık adımlarını önemsiyor, destekliyorum. 

Ancak yılın diğer günleri en ufak bir icraat gerçekleştirmediği halde,  sadece özel günlerde ortaya çıkanları da samimiyete davet etmek isterim.

Çünkü bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Argüden Kuyumculuk'un sahibi evinin önünden kaçırılıp darp edildi03 Aralık 2019 Salı 10:41
  • Meteroloji Dairesi'nden sağanak yağmur uyarısı03 Aralık 2019 Salı 10:22
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Aralık Salı )03 Aralık 2019 Salı 10:20
  • Büyük Han'ın Kubbesindeki cam kırıldı! 8 yaşındaki çocuk 5 metreden aşağı düştü02 Aralık 2019 Pazartesi 19:39
  • Sucuoğlu: "Engellilerin yaşadığı sorunlar, genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorun"02 Aralık 2019 Pazartesi 19:30
  • Kibrit: “Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor”02 Aralık 2019 Pazartesi 19:26
  • Tatar: "Rumların hala gerçekleri görmekten kaçması anlaşma önündeki en önemli engel"02 Aralık 2019 Pazartesi 19:21
  • Taçoy: “Bölgede önümüzdeki 50 yılın siyaseti şekilleniyor”02 Aralık 2019 Pazartesi 18:47
  • Tel-Sen, telefon görüşme ücretleriyle ilgili Ombudsman’ı bilgilendirdiğini açıkladı02 Aralık 2019 Pazartesi 18:40
  • Akdeniz'de deprem02 Aralık 2019 Pazartesi 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti