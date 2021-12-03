Suay: Yıllardır Hayalini Kurduğumuz Engelliler Merkezi Projesini Hayata Geçirdik

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Dernek Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, kendileri için kutlama ve demeç verme günü değil, karşılaşılan problemleri yüksek sesle dile getirme, pozitif çalışmaların emsal kabul edilebilmesi için kendilerini ifade etme günü olduğunu belirtti.

Suay, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak sosyal dayanışmadan eğitime, spordan sanata, farkındalık projelerinden empati çalışmaları gibi çok sayıda alanda üreterek engelleri minimize etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

2021 yılı içerisinde pandeminin ortaya çıkarmış olduğu ilave zorluklar ile mücadele ettiklerini belirten Suay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır hayalini kurduğumuz engelliler merkezi projesini hayata geçirdik. İnşaatı tamamlar tamamlamaz da derneği yeni merkezimize taşıdık. Daha ferah bir ortamda, daha etkin ve sosyal çalışmalara imza atabilmek için her detayı düşünülmüş bir merkez hazırlamaya gayret ettik.

2021 yılı içerisinde yaklaşık olarak 2 milyon TL harcama yapılmış, bu bütçenin yarısı merkez inşaatına, geriye kalan yarısı ise sosyal dayanışma faaliyetleri kapsamında engelli bireylerin hasta bezi, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, rampa, teknolojik alet, gıda ve çeşitli özel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Ülke engellerinin kaldırılması noktasında yanımızda olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, TİKA gibi kurumlarımıza ve tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”