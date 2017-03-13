Şubat ayı hayat pahalılığı yüzde 1,40

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, şubat ayı enflasyon rakamını yüzde 1,40 olarak açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında enflasyon (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1,40; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,00 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,85 artış gerçekleşti.

339 MADDE ZAMLANDI… LİDER ERİK, ÜZÜM VE BİBER

Bir önceki aya göre, endeks kapsamındaki 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddede ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal ise yüzde 39,28 ile erik, yüzde 25,49 ile üzüm ve yüzde 22,82 ile çarliston biber.

BROKOLİ, PATATES VE LAHANA UCUZLADI

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 39,31 ile brokoli, yüzde 18,95 ile patates ve yüzde 18,86 ile çiçek lahanası.

Ana mal grupları esasında bir önceki aya göre değişim şöyle özetlendi:

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4,36 artış; eğitim ana grubunda yüzde 2,34 artış; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 2,00 artış; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,30 artış; ulaştırma ana grubunda yüzde 1,25 artış; gıda ve alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1,24 artış; haberleşme ana grubunda yüzde 1,10 artış; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0,82 artış; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 0,58 artış; sağlık ana grubunda yüzde 0,13 artış; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,05 artış; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 0,12 düşüş.