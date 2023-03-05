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Şubat enflasyonunu yüzde 4,65

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Yıllık enflasyon ise yüzde 84.88
Şubat enflasyonunu yüzde 4,65

İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, iki aylık hayat pahalılığı yüzde 7.39 olurken, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yılın şubat sonuna kadarki sürede (yıllık) enflasyon ise yüzde 84.88 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, iki aylık hayat pahalılığı yüzde 7.39 olurken, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yılın şubat sonuna kadarki sürede (yıllık) enflasyon ise yüzde 84.88 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 35.80 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 8.31, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 6.88, sağlık ana grubunda yüzde 5.92, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.92, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4.31, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 4.09, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.27, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 2.44, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.76, eğitim ana grubunda yüzde 0.21 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.03 azalış gerçekleşti.

CEP TELEFONU GÖRÜŞME ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 572 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 150 ile tarihi bina ve yapılara giriş ücreti, yüzde 114.27 ile cep telefonu görüşme ücreti (Fatura-B GSM operatörü) ve yüzde 101.44 ile cep telefonu görüşme ücreti (Fatura-A GSM operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 24.24 ile feribot ücreti (Girne-Alanya), yüzde 19.86 ile kırmızı lahana ve yüzde 18.82 ile marul olarak sıralandı.

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