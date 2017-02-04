Şubat’ın ilk haftasında LGBTİ gazetelerde nasıl anıldı?

Üşenmedik, bütün bir hafta gasteler bizim için ne söylemiş, bizi nasıl anlatmış sizin için derledik.

Haftaya Lezbiyen oyun yazarı Stef Smith’le başlıyoruz

Haftanın ilk günü haberi, Habertürk Magazin’de yer alan, CRAFT Tiyatro’daki yeni oyun “Yutmak”ın oyuncularıyla bir söyleşisinden. Oyunculardan Ece Dizdar, Yutmak’ın yazarı Stef Smith’in çok özel bir yazar olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Kendisi lezbiyen ve kadın özgürleşmesine kafayı takmış biri. Çok güzel kadın karakterler yazıyor. Bu oyundaki karakterlerin hepsinin hikâyeleri, söyledikleri sözler birbirini besliyor.” Habertürk’ün LGBTİ haberlerinde ısrarla tercih ettiği ayrımcı dili, oyuncu Ece Dizdar bir nebze kırmış, memnun olduk. Bu arada oyunu merak ettiyseniz, 1 Şubat’tan itibaren CRAFT Tiyatro’da izleyebilirsiniz.

Manipüle etmiyoruz, yaşamaya çalışıyoruz

Salı gününün haberi malumunuz Yeni Akit’ten. Osman Atalay Yeni Akit’teki yazısında, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi’nin (UHİM) hazırladığı “Manipülasyonların Kıskacında İslam” raporu üzerine yazmış. “Cinsel tercih” olarak ifade ettiği, cinsiyet kimlik ve cinsel yönelimi, özgürlük söylemi üzerinden İslam’ı manipüle etmek olarak yorumlamış. LGBTİ’lerin varlığını, kendinden menkul bir yargıyla İslam inancına göre yasak olduğunu ileri sürüyor. Yeni Akit, bu haberinde önceden de defalarca olduğu gibi, LGBTİ’leri yok sayıyor ve LGBTİ’lerin varlığını manipülasyon olarak ifade ederek mücadele edilmesi gereken bir şey olarak işaretliyor. LGBTİ’lerin hedef gösterilmesi, toplumda yükselen nefreti yeniden üretiyor.

Çarşamba’nın haberleri

Hafta ortasında gastelerde, eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davası yer aldı. Ahmet Yıldız’ın katili, babası Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle aranırken eşinden boşanmasını sayfamızdan duyurmuştuk. Haberi Cumhuriyet ve Evrensel gasteleri sayfalarına taşıdı.

Çarşamba gününden sizin için bir haber daha seçtik. Milli Gazete Ankara Bürosu’nun hazırladığı, Saadet Partisi’nin “İhmal Edilen Aile ve Ahlaki Dejenerasyon” ismini verdiği raporu anlatıldığı haberde, “modern dünyanın özgürlük çerçevesinde gördüğü cinsel yönelimlere” karşı nikâh öneriliyor. Rapordan, "toplumsal cinsiyet eşitliği ya da adaleti politikalarının desteklenmesinden vazgeçilmelidir" önerisi ön plana çıkarılırken haberin manşetinde “ailede şuur, toplumda huzur” cümlesi yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı “şuurlu aile” savunulurken, LGBTİ’lerin varlığı toplumdaki huzursuzluğun kaynağı olarak gösteriliyor.

Haftanın sonuna doğru

Perşembe günü gastelerde, Tayland’da açılan Dünya’nın ilk LGBTİ hapishanesi yer aldı. Hemen hemen tüm gasteler bu haberi ayrımcılık tartışmaları ile birlikte ele aldı.

Özgürlükçü Demokrasi, Perşembe günü sayfalarında, Garip Çelik’in yönettiği ve Seyhan Arman’ın oynadığı, transların hayatını konu edinen “Kuyu” filmine yer verdi.

Ve bugünün haberlerine gelince… İlk olarak Diriliş Postası’nın, eşcinselliği, “tarih boyunca birçok din ve inanç tarafından yanlışlığı ifade edilen” bir davranış olarak ele aldığı haberine bakalım. Dilara Hut’un, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi Genel Başkanı Ayhan Küçük ile röportajında yer alan bu cümleleri, Eurovision şarkı yarışmasının homoseksüellerin organize ettiği bir yarışma olduğu sözleri izliyor. Ayhan Küçük röportajda, “Batı'nın eşcinselliği normal bir düzenmiş gibi diğer ülkelere benimsetme” çabası olduğunu ileri sürüyor. Ayhan Küçük bu sözlerle de yetinmiyor, eşcinselliği anormalleştiriyor, eşcinselliğin kültürel manipülasyon olduğunu söylüyor. Bu söylemin, toplumda LGBTİ’lere olan önyargıyı körüklediğini ve ifade özgürlüğü sayılamayacağını tekrar hatırlatalım.

Cuma’nın haberlerinden biri de Habertürk’ün “Başkandan İtiraf: Transeksüelim” başlığıyla verdiği haber. Texas Eyaleti Collin County Belediye Başkanı Jess Herbst’in, cinsel kimliğini ifade ederek açılmasını Habertürk “itiraf” olarak gördü. Gaste haber için seçtiği görsellerde, Herbst’in lise fotoğrafına yer vererek, “öncesi-sonrası” paylaşımıyla Herbst’in cinsiyet geçiş sürecinden önce çekilmiş olan bir fotoğrafını ifşa etti.

Haftanın son haberi, umudumuzu arttırsın. Bursa Nilüfer Belediye’si kendi personeline LGBTİ farkındalık eğitimi verdi. Haber ulusal basından Sözcü Gazetesi ile yerel Bursa’da Meydan Gazetelerinde yer aldı. LGBTİ’ler için danışmanlık hizmeti veren Belediye’ye ilişkin bu haber, bir haftalık gündemimizi keyifli sonlandırıyor.

Gelecek hafta yeni haberle görüşmek üzere.