  • BIST 2.513,38
  • Altın 1029.452
  • Dolar 17.2942
  • Euro 18.1734
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

» »
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüştü. Komite ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Toplantıya, CTP  Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite toplantısına davetli olarak ise, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşması faaliyetlerinin finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Universal Bank patronlarına derdest kararı!17 Haziran 2022 Cuma 14:54
  • Zamlar da atamalar da devam ediyor İdari Ataşelere 4 Bin 700 Euro17 Haziran 2022 Cuma 14:51
  • 5 Sol parti birleşiyor... TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol hareketten ortak açıklama...17 Haziran 2022 Cuma 14:46
  • Arıklı: Toplu taşımacılar tek çatı altında toplanacak17 Haziran 2022 Cuma 14:44
  • Pandemide KKTC'de işsizlik ödeneği kuşa döndü almak imkansız hale geldi!17 Haziran 2022 Cuma 14:21
  • Öztürk: Belediyeler artık sürdürülebilir bir noktada değil, yasa acilen geçmeli17 Haziran 2022 Cuma 14:20
  • Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor!17 Haziran 2022 Cuma 14:13
  • Süt bedelleri ödeniyor17 Haziran 2022 Cuma 12:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 20 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak17 Haziran 2022 Cuma 11:46
  • TDP Eğitim Komitesi: ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Açıkça Anayasal Suç İşlemektedir’’17 Haziran 2022 Cuma 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti