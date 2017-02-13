"Suç işlenmiştir!"

Hayvan hakları savunucusu “Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği”, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, dün akşam bir köpeğin hava tüfeği ile vurulduğunu ve maalesef kurtarılamadığını açıkladı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Konuyla ilgili olarak, köpeği bulan kişinin polise şikâyette bulunduğunu belirten dernek, köpeğin ölümüne dair bilirkişi raporunun ve olay sürecinin takipçisi olacağını vurgulayarak, yaşanan olaydaki sorumlunun ceza almasına ilişkin mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu aksam aldığımız bir ihbar üzerine Gemikonağı’nda bir canın hava tüfeği ile vurulduğu bilgisini aldık.. Ne yazık köpeği kısa süre içinde kaybettik.. Köpeği bulan kişi polise şikayette bulundu ve daha önce de aynı olayların yaşandığını belirtti.. KHHD olarak köpeğin nasıl öldürüldüğünün bilir kişi tarafından raporlanmasının ve tüm sürecin sonuna kadar takipcisi olup, bu vahşeti yapanın ceza almasını ve başka canların zarar görmemesi adına sonuna kadar YASAL HAKLARIMIZIN VE MÜCADELEMİZİN PEŞİNDE OLACAGIZ..

HAYVAN REFAH YASASINA GÖRE SUÇ İŞLENMİŞTİR!!!

LEFKE POLİS KARAKOLUNDAN OLAY HAKKINDA YAPILAN TAHKİKAT SONUÇLARINI BEKLİYORUZ!!

SUÇLAR CEZASIZ KALMAYACAK..