Suç önleme politikamız yok!

Uzmanlar, kamu vicdanını derinden yaralayan tecavüz ve diğer adi suçların aydınlatılmasında önemli rol oynayan Adli Tıp Kurumu’nun ülkemizde bulunmamasının büyük eksiklik olduğuna dikkat çekti

Ülkemizde adli suçlar günden güne çeşitlilik göstererek artıyor ancak uzmanlara göre ne yazık ki, ne bu suçları önleyecek bir politikamız ne de bu suçların faillerini ortaya çıkaracak Adli Tıp Kurumumuz var.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi olabilecekleri tam teşekküllü bir merkez bulunmadığını, Devlet Kimya Laboratuarı’nda, kan ve idrarda, uyuşturucu madde olup olmadığı yönünde analiz yapılamadığını, ülkeye giriş ve çıkışların yeterince denetlenmediğine dikkat çekti.

Barış Başel, ülkemizde yasal statüye sahip Adli Tıp Kurumu’nun olmamasının da büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Ülkemizde böylesi ciddi bir birimin olmaması nedeniyle başta cinsel suçlar olmak üzere birçok suçun aydınlatılmasında önemli bir rol oynayan DNA incelemesinin de yapılmadığına değinen Başel, ülkemizde tüm bunlar göz önüne alındığında, suç önleme politikamızın olmadığının rahatlıkla görülebildiğini kaydetti.

Barış Başel, suçları önleme politikamız olmadığı için tüm yükün polisin üzerine kaldığını bildirdi. Başel, suç önleme politikasının geliştirilmemesi halinde, bireylerin birbirlerine olan güven ilişkilerinin zarar göreceğini ve herkesin birbirinden korkacağını belirtti.

“Uyuşturucu analizleri yapılamıyor”

Gazetemiz KIBRIS’a konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, uyuşturucu madde tasarrufundan yargılanan bir kişinin Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmak istemesi ve yasanın kapsaması halinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin rutin ziyaretler ve görüşmelerle psiko-sosyal takibinin yapılması, tıbbi ve psikiyatrik müdahale yanında psikolojik tedavi görmesi gerektiğini ve kan ile idrar tahlili yaparak, bu tahlillerinde uyuşturucu madde kullanmadığının belgelenmesi gerektiğini söyledi.

Barış Başel, bunlarının tümünün gerektiği gibi yapılamadığını, ülkemizde yasasının çıkarılmasına rağmen, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi olabilmelerini sağlayacak tam teşekküllü bir merkez olmadığını kaydetti.

Devlet Kimya Laboratuarı’nın kan ve idrarda uyuşturucu madde olup olmadığı yönünde gerekli analizi yapamadığını anlatan Başel, gıdalarla ilgili tahlil ve analizlerin dahi devlet kanalıyla yapılamadığından yakındı.

Barış Başel, ülkemizde Adli Tıp Kurumu’nun olmayışının da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Ülkemizde böylesi ciddi bir birimin olmaması nedeniyle başta cinsel suçlar olmak üzere birçok suçun aydınlatılmasında önemli bir rol oynayan DNA incelemesinin de yapılmadığına dikkat çekti.

Ülkede yasal statüsü olan bir Adli Tıp Kurumu oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başel, suç işlemiş kişilerin örneklerini kayıt altına alacak DNA Bankası oluşturulması gerektiğini aktardı.

Barış Başel, kamunun vicdanını derinden yaralayan tecavüz ve diğer cinsel ve adi birçok suçla birlikte bu bankanın yaşanabilecek yeni suçların aydınlatılmasında büyük görev üstleneceğini söyledi.

Başel, oluşturulması zaruri olan Adli Tıp Kurumu’nda ta donanımlı bir laboratuar bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Tüm bunların, zaman kazanmak, aylar ve yıllar kaybetmemek, ayrıca suçluların tespit edilip aramızda özgürce dolaşmalarını engellemek açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başel, ülkemizde tüm bunlar göz önüne alındığında suç önleme politikamızın olmadığının rahatlıkla görülebildiğini kaydetti.

“Tüm yük poliste”

Barış Başel, ülkeye giriş ve çıkışların yeterince denetlenmemesi, sürekli şekil değiştiren kaçakçılık ve yasadışı çıkar gruplarının teknolojik takibine imkân verecek bir altyapıyla, organize suçlarla ilgili mücadeleyi etkin kılacak bir yapılanma ve ağır ceza gerektiren suçları önleme politikamızın bulunmayışından dolayı tüm yükün polisin üzerine kaldığını, önleyenin de, delil toplayanın da, ifade alanın da ve suçluyu yakalayıp mahkemeye çıkaranın da polis olduğunu söyledi.

Barış Başel, ülkeye giriş çıkışların yeteri kadar denetlenmemesi, sürekli şekil değiştiren kaçakçılık ve yasa dışı çıkar gruplarının teknolojik takibine imkân verecek bir alt yapıyla organize suçlarla ilgili mücadeleyi etkin kılacak bir yapılanma olması gerektiğine dikkat çekti.

Bu tip ağır ceza gerektiren suçları önleme politikamızın bulunmamasından dolayı tüm yükün polis teşkilatının üzerine kaldığına değinen Başel, önleyenin de, delil toplayanın da, ifade alanın da ve suçluyu yakalayıp mahkemeye çıkaranın da sadece polis olduğunu işaret etti.

Barış Başel, polisin suçlarla mücadelesini etkin kılacak çağdaş bir teşkilat yapısı ile çalışma koşullarının iyileştirilip yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplumun da suçların önlenmesinde ve suçluların yakalanmasında polise destek olması gerektiğine, “toplum destekli polis” yaklaşımının önemine dikkat çeken Başel, ülke genelinde kapsamlı bir suç önleme politikası geliştirerek, çağdaşlaşmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Barış Başel, aksi takdirde ülkede büyük bir huzursuzluğa neden olan suç oranlarının toplumun “iç güvenlik” algısını zayıflatmaya ve sosyal bağlar açısından bireylerin birbirine olan güven ilişkisine zarar vermeye devam edeceğini, herkesin birbirinden korkmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

(kıbrıs)