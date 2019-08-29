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“Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” : 6 tutuklama

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“Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” : 6 tutuklama
“Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” : 6 tutuklama

         28-29.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Gazimağusa’da 5, Güzelyurt’ta 1 kişi olmak toplam 6 kişi tutuklanmıştır.

            Kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan Gazimağusa’da 15, Girne’de 50 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

            Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise Gazimağusa’da 552 araç kontrol edilmiş ve 142 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir,

         Girne’de gerçekleştirilen denetimler soncu ise 502 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 109 araç rapor edilmiştir.

        Güzelyurt’ta  yapılan trafik kontrollerinde ise 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 70 araç sürücüsü rapor edilmiştir.

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