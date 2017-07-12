Suçlamalar devam ediyor: "Kıbrıs Rum tarafı iyi niyetten yoksun"

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın ve Rum kesiminin suçlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın İsviçre'deki KıbrısKonferansı'nın sonuçsuz kalması konusunda Türkiye'yi suçlamasının, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayreti olduğunu belirtti.

Kocias'ın 10 Temmuz'da Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında kullandığı bazı ifadelere ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Sözcü Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın söz konusu basın toplantısında sarf ettiği, "28 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Crans-Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Türkiye'nin uzlaşmadan uzak bir tutum sergilediği" yönündeki ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Kıbrıs Konferansı'nın Crans-Montana oturumuna, müzakere sürecinin en başından bu yana sergilediği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla katıldığına dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Konferansta hangi tarafların yapıcı davranmadığı ise tüm katılımcılarca bilinmektedir. Öte yandan, Bakan Kocias'ın, basın toplantısında yaptığı gibi temelden yoksun suçlamalarda bulunmasını ve suçlama oyununa girişmesini esasen yadırgamamaktayız. Zira kendi yaklaşımlarının uzlaşı ruhundan tümüyle yoksun ve yapıcılıktan uzak olduğunu bilenler, kendilerinin aksine iyi niyet ve yapıcılık sergileyenleri suçlayabilmek için asılsız ve gerçek dışı iddiaları gündeme getirirler.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs Konferansı'ndan Cenevre'de olduğu gibi Crans-Montana'da da bir sonuç alınamamış olmasındaki sorumluluğu kendi üstünden atarak Türkiye'nin üzerine yıkmaya yönelik beyhude çabaları, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayretidir. Konferansın olumlu şekilde sonuçlanması için hiçbir gayret göstermeyen Bakan Kocias'ı hiç değilse bundan sonra sorumlu davranmaya davet ediyoruz."