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Suçlamaları reddetti: 10 Bin liraya tenezzül etmem

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Gönyeli'de meydana gelen “soygun, şiddet kullanma tehditti ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan S.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Suçlamaları reddetti: 10 Bin liraya tenezzül etmem

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 05.08.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de, Şirinler Sok. Kürşat Apt. D-6 de sakin zanlının, ayni adreste sakin B.U.’nun kendisini polise şikayet ettiği gerekçesi ile ikametgahın salonu içerisinde her iki eli ile boğazını sıkıp yüzüne vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, kendisini korkutup "bana para verecen" diyerek, zorla ve tehditle alı koyarak KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürerek, kripto para cüzdanından aktardığı 7400 TL nakit parayı ATM cihazından, 2600 TL'yi ise İBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirerek toplam 10.000 TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde cep telefonunun DATA İnlemesine gönderildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, TC vatandaşı olduğunu, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının ülkede kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. Büyük işlere imza attığını, profesyonel olarak 13 yıldır pazarlama müdürü olarak çalıştığını söyleyen zanlı, bir öğrencinin 10 bin lirasına tenezül etmeyeceğini söyledi.

Zanlı, “10 bin lira benim günlük masrafım, aynı evde kalıyorduk. Kripto işi yapıyordu, para verdim yatırım yapması için ancak zarar uğrattı beni, kendisi 10 bin lirayı vermek istedi. Ben onu kaçırsam Girne’nin en işlek bölgesine götürmem. Tartıştık sadece tokat attım. suçsuzum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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