Suçluların iadesi sürecinde "Türk ve Rum makamlar görüşmedi"

Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen, sürecin 'yarı-resmi' çalışmalarla sonuçlandığını, süreç içerisinde Türk ve Rum makamların görüşmediğini, süreci iki toplumun polis güçleri ile BM makamlarının yürüttüğünü kaydetti.

Kuzey ile Güney polisi arasında, Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan ‘gayrı-resmi’ görüşmeler sonucu bugün ‘suçlu takası’ gerçekleşti.

Kıbrıslı Türk sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman Kuzey’e; 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da alınan ihbar üzerine yakalanan Gürcü asıllı 4 zanlı ise Güney’e iade edildi.

Adanın güneyi ile kuzeyinden polis ekiplerince Ledra Palace Sınır Kapısı’nda ara bölgeye getirilen katil zanlıları, karşılıklı iade edildi

ÖNEN: “YARI-RESMİ ÇALIŞMALAR SONUCU SÜREÇ SONLANDI”

İade işlemlerine ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen, sürecin ‘yarı-resmi’ çalışmalarla sonuçlandığını kaydetti.

BİR ‘İLK’ DEĞİL…

Önen, iade sürecinin bir ilk olmadığını, daha önce de ‘yarı-resmi’ görüşmeler sonucu bazı suçluların iadelerinin de gerçekleştiğini belirtti.

“TÜRK VE RUM MAKAMLARI BİRARAYA GELMEDİ”

Önen, Türk ve Rum makamlarının süreç içerisinde bir araya gelmediğini, iki toplumun polis güçlerinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla yapılan ‘gayrı-resmi’ görüşmeler sonucu suçlu takasının gerçekleştiğini ifade etti.

Barış Gücü polis makamları ve KKTC polis makamları ile devamlı görüştüğünü belirten Önen, BM yetkililerinin de Rum polisiyle görüştüğünü ve sürecin sonuçlandığını kaydetti.