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Suçluların korkulu rüyası Mobese Projesi ne oldu?

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Suçluların korkulu rüyası Mobese Projesi ne oldu?
Mobese kameraların, Lefkoşa ve Girne’de en geç şubat ayında devreye girmesi, ardından da Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de kurulması bekleniyordu.

Taner ULUTAŞ

Kent güvenlik sistemi olarak bilinen MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kameraların, Ocak veya Şubat ayı başında KKTC’de devreye gireceği açıklanması sonrasında Mobeselerin takılması ile ilgili bir çalışmanın olmadığı ve henüz belirlenen noktalara konmadığı gözlemlendi.

MOBESE kameraların projelendirilmesi ve fizibilite çalışmaları için İçişleri Bakanlığı ile Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında uzlaşı sağlanmasından ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara’nın, mobeselerin nokta yerlerini Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte tespit ettik. Aselsa’nın hibe edeceği Mobeseler artık suçluların korkulu rüyası olacak. Ve suç oranları çok azalacak ifadesinde bulunduktan sonra mobeselerin belirlenen tarihte takılmaması projenin hayata geçmeyeceği yönünde endişe yarattı..

KKTC genelinde artan adli suçları asgariye indirmesi beklenen ve suçluların kolay tespit edilmesi yönünde polisin en büyük yardımcısı olacak olan Mobeselerin son günlerde artan suçlar nedeniyle takılmasının artık zaruri bir hal olduğuna vurgu yapılıyor.

Mobese kameraların, Lefkoşa ve Girne’de en geç şubat ayında devreye girmesi, ardından da Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de kurulması bekleniyordu. İçişleri Bakanı Kutlu Evren, daha önce yaptığı açıklamada altyapı olarak Lefkoşa ve Girne’nin MOBESE kameralar için hazır olduğunu, proje çalışmalarının sürdüğünü ve Ocak ayı içerisinde en geç şubat ayı başında kameraların devreye gireceğini belirtmişti.

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