  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat

» »
Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat
Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat

ABD’de suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma 120 milyon lira rekor tazminat

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Simi Valley şehrinde hakkında yanlış hüküm verilerek 39 yıl haksız yere hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.

Söz konusu 21 milyonluk tazminat, 1965’te kurulan Devlet Tazminat Bürosu’nun şimdiye kadar ödeyeceği en yüksek miktar olacak.

Euronews’ün haberine göre, şu anda 72 yaşında olan ve Kasım 2017’de suçsuz olduğu kanıtlanarak serbest bırakılan Craig Coley, o zaman 24 yaşında olan Rhonda Wicht ile dört yaşındaki oğlu Donald’ı öldürmekten hüküm giymişti. Hayatının yaklaşık 40 senesini parmaklıklar ardında geçiren Coley, 1978’de hapse girdiğinde henüz 31 yaşındaydı.

DNA karşılaştırmaları sonucu 2017’de Coley’in masum olduğu ortaya çıkmıştı.

q.png

Coley’e 2017’de hapisten çıktığı zaman 2 milyon dolar (yaklaşık 11 milyon lira) ön tazminat ödenmişti. Simi Vadisi Şehir Konseyi Coley’e 4.9 milyon dolar (26 milyon lira) daha ödeme yapacak. Geriye kalan yaklaşık 14 milyon dolarsa (74 milyon lira), Devlet Tazminat Bürosu ve diğer kaynaklar üzerinden ödenecek.

Şehir konseyi konuyla ilgili yaptığı açıklamadaysa şu ifadeler kullanıldı:

“Zanlının masum olduğuna inanan insanların ısrarla savunma girişimi, Simi Vadisi Polis Departmanı’nın dosyayı yeniden açarak DNA bilgilerine ulaşması ve sayın Coley’in kararlılıkla masum olduğunu ispatlama çabaları sonuç verdi. Vali Jerry Brown kendisinden özür diledi.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karısı o uyurken, aynı yatakta aldattı !21 Şubat 2019 Perşembe 19:09
  • Parasına kıyamayan iş adamının karısını katlettiler!21 Şubat 2019 Perşembe 10:47
  • ABD kayıp Türk’ü arıyor!21 Şubat 2019 Perşembe 10:44
  • ABD kayıp Türk'ü arıyor20 Şubat 2019 Çarşamba 18:40
  • Balkan Sendikal Forumu: Amerika; Venezüella'dan ellerini çek!20 Şubat 2019 Çarşamba 18:32
  • ABD 'Uzay Gücü'nü kuruyor20 Şubat 2019 Çarşamba 15:33
  • Maduro muhalefet liderine seçimle meydan okudu20 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
  • Yeteri kadar komikseniz uzaya gidebilirsiniz19 Şubat 2019 Salı 16:21
  • 'Trump, patolojik bir yalancı'19 Şubat 2019 Salı 16:17
  • Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım19 Şubat 2019 Salı 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti