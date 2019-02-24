Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat

ABD’de suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma 120 milyon lira rekor tazminat

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Simi Valley şehrinde hakkında yanlış hüküm verilerek 39 yıl haksız yere hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.

Söz konusu 21 milyonluk tazminat, 1965’te kurulan Devlet Tazminat Bürosu’nun şimdiye kadar ödeyeceği en yüksek miktar olacak.

Euronews’ün haberine göre, şu anda 72 yaşında olan ve Kasım 2017’de suçsuz olduğu kanıtlanarak serbest bırakılan Craig Coley, o zaman 24 yaşında olan Rhonda Wicht ile dört yaşındaki oğlu Donald’ı öldürmekten hüküm giymişti. Hayatının yaklaşık 40 senesini parmaklıklar ardında geçiren Coley, 1978’de hapse girdiğinde henüz 31 yaşındaydı.

DNA karşılaştırmaları sonucu 2017’de Coley’in masum olduğu ortaya çıkmıştı.

Coley’e 2017’de hapisten çıktığı zaman 2 milyon dolar (yaklaşık 11 milyon lira) ön tazminat ödenmişti. Simi Vadisi Şehir Konseyi Coley’e 4.9 milyon dolar (26 milyon lira) daha ödeme yapacak. Geriye kalan yaklaşık 14 milyon dolarsa (74 milyon lira), Devlet Tazminat Bürosu ve diğer kaynaklar üzerinden ödenecek.

Şehir konseyi konuyla ilgili yaptığı açıklamadaysa şu ifadeler kullanıldı:

“Zanlının masum olduğuna inanan insanların ısrarla savunma girişimi, Simi Vadisi Polis Departmanı’nın dosyayı yeniden açarak DNA bilgilerine ulaşması ve sayın Coley’in kararlılıkla masum olduğunu ispatlama çabaları sonuç verdi. Vali Jerry Brown kendisinden özür diledi.”