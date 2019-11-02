  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suçsuz yere hırsızlıktan hapis yattılar

» »
Suçsuz yere hırsızlıktan hapis yattılar
Suçsuz yere hırsızlıktan hapis yattılar

25.10.2019 tarihinde, Alayköy'de faaliyet gösteren Soykan isimli marketin kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girirerek  içerisinden; 2300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 adet kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 01.10.2019 - 24.10.2019 tarihlerini kapsayan günlük satış raporları çalmakla suçlanan S.K. (E-52) ve T.K. (E-20)’nin suça karışmadıkları ortaya çıktı

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu hırsızlığı İ.U. (E-27) ve M.T. (E-28)’nin yaptığı tespit edildi., Daha önceden tutuklanan S.K. (E-52) ve T.K’nin olayla bir bağlantısı olmadığı tespit edildiğinden serbest bırakıldı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feyzioğlu:Rumlar AB’yi arkasına alarak Kıbrıs Türkleri’ni izole ediyor01 Kasım 2019 Cuma 20:34
  • Taçoy: Türkiye, KKTC’yi tek tanıyan ülkedir01 Kasım 2019 Cuma 20:31
  • KKTC Nöbetçi eczaneler (1 Kasım 2019)01 Kasım 2019 Cuma 19:28
  • Koopbank Kredi faiz oranını düşürdü!01 Kasım 2019 Cuma 19:16
  • 5 Kişiyi Güney Kıbrıs’a Geçirmek İsterken Yakalandı01 Kasım 2019 Cuma 19:14
  • Kafasına Keserle Vurup Komaya Sokmuştu! Tutukluluğu 6 Gün Uzatıldı01 Kasım 2019 Cuma 19:07
  • Park halindeki araçtan 3 bin TL çalan genç tutuklandı01 Kasım 2019 Cuma 19:06
  • Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!01 Kasım 2019 Cuma 18:58
  • İskele'de: Gayrimüslim mezarlığına ilk defin gerçekleşti01 Kasım 2019 Cuma 18:55
  • Genel Tarım Sigortası Fonu Ürün Beyan Askı Listeleri 7 Kasıma kadar askıda kalacak01 Kasım 2019 Cuma 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti