Suçsuz yere hırsızlıktan hapis yattılar

25.10.2019 tarihinde, Alayköy'de faaliyet gösteren Soykan isimli marketin kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girirerek içerisinden; 2300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 adet kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 01.10.2019 - 24.10.2019 tarihlerini kapsayan günlük satış raporları çalmakla suçlanan S.K. (E-52) ve T.K. (E-20)’nin suça karışmadıkları ortaya çıktı

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu hırsızlığı İ.U. (E-27) ve M.T. (E-28)’nin yaptığı tespit edildi., Daha önceden tutuklanan S.K. (E-52) ve T.K’nin olayla bir bağlantısı olmadığı tespit edildiğinden serbest bırakıldı.

