 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKADava sonuçlandı, doktorlar artık ikinci iş yapamayacak!

Suçunu itiraf etti

» »
Suçunu itiraf etti
Girne’de bir eve girerek, içinde para ve ziynet eşyası olan çelik kasa ve 3 adet tv çalan Gökhan Baş’la ilgili soruşturma tamamlandı ve yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi

Girne’de 2016 yılı Aralık ayı içerisinde, suç ortağı Mehmet Ayık ile birlikte bir eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polis tarafından tutuklanan Gökhan Baş’la ilgili soruşturma tamamlandı. Baş, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Gökhan Baş, Girne’de 2016 yılı Aralık ayı içerisinde suç ortağıyla birlikte bir eve girerek, 3 adet Samsung marka Led televizyon, içerisindeki ziynet eşyaları ve nakit paralarla birlikte elektronik çelik kasa, ayakkabı ve 2 şişe içki çalmakla suçlanmış, suç ortağı olarak tespit edilen Mehmet Ayık ise yurt dışına kaçmıştı.

Aleyhinde yürütülen polis soruşturması tamamlanan Gökhan Baş dün teminata bağlanılmak üzere dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, iddia makamı, Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz’u tanık olarak dinletti.

Polis memuru Yavuz, zanlı Gökhan Baş’ın “ev açma” ve “sirkat” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

Yavuz, zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yavuz, zanlının davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tahkikat memurunun şahadetini dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu da, zanlı Gökhan Baş’ın, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suçunu itiraf etti02 Şubat 2017 Perşembe 13:34
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a dava şoku!02 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • İşte 2017'nin ilk asgari ücreti!02 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • "Söylediklerimin arkasındayım..."02 Şubat 2017 Perşembe 13:03
  • Mehmetçik ve Lefke’de üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim02 Şubat 2017 Perşembe 12:25
  • "Önemli olan bireylerin değil toplumların çıkarlarıdır"02 Şubat 2017 Perşembe 12:24
  • Serbest Çalışan Hekimler Yüksek Mahkeme kararından memnun02 Şubat 2017 Perşembe 11:25
  • Arpalık Şehitleri 6 Şubat’ta törenle anılacak02 Şubat 2017 Perşembe 11:21
  • 2017 yılının ilk asgari ücreti belirlenmeye çalışılacak02 Şubat 2017 Perşembe 11:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri, Özgürgün'ü gerdi!02 Şubat 2017 Perşembe 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti