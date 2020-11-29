Suçunu itiraf etti!

Lefkoşa’da meydana gelen bularak hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Fatma Denizgezen ve Seykan Denizgezen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen bularak hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Fatma Denizgezen ve Seykan Denizgezen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, Zanlı-1 Fatma Denizgezen ve zanlı-2 Seykan Denizgezen’in Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçuna methaldar olduklarını belirtti. Polis, 19.11.2020 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Şht. Kemal Ali Sokak'ta kaldırım üzerinde bulunan Ahmet Burak Keşkek'e ait faro 120 3d marka siyah renk harita ölçer cihaz kutusu ve içerisinde bulunan; 1 adet yedek batarya, 1 adet şarj cihazı ,3 adet şarj cihazı kabloları, 1 adet temizlemek için yeşil hava pompası, 1 adet içine kapanan koyu krem rengi için fırça, 1 adet siyah temizleme bezi, 1 adet siyah renk pilot model rayban gözlük, kutusunda muhafaza edilen 2 adet her biri 16 gb'lık sd kartlar ve l şeklinde alyan anahtarın zanlı 1 tarafından sirkat edildiğini anlattı.

Polis, olayın 28.11.2020 tarihinde daha önceden temin edilen kamera görüntülerinden konu çantayı ve içerisindekileri zanlı 1 Fatma Denizgezen’in sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı 1’in derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlı1’den yapılan soruşturmada sirkat ettiği eşyaları evine götürdüğünü ve aynı adreste ikamet eden oğlu zanlı 2 Seykan Denizgezen'in konu eşyaları aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, aynı tarihte meseleye zanlı 2'nin de methaldar olduğu tespit edildiğinden derdest emri gereği tutuklandığını ve eşyaların bir kısmının tasarrufunda tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgi olarak soruşturmanın halen devam ettiğini ve zanlı 2’nin mesele ile ilgiı olarak bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar hırsız olmadıklarını, sağlık sorunu yaşadıklarını ve çantayı bulduklarını önceden polise bildirip, içinde önemli bir şey olmadığını beyan ettiklerini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.