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Suçunu kabul etti!

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Hamitköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramada 72 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Erkan Yeşilyalya dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Suçunu kabul etti!

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramada 72 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Erkan Yeşilyalya dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş 21.11.2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hamitköy’de zanlı Erkan Yeşilyalya’nın kalmakta olduğu ikametgâhta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada zanlının üzerinde uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 1200 TL ve 200 Dolar nakit para ve 72 adet ayrı pembe renk poşetlere sarılı toplamda 25 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen 2 adet hassas terazi ve yanlarında bir poşet içerisinde yaklaşık 50 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile üzerinde kalıntı bulunan foil kâğıtlar bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Çavuş, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi ve beklenen analiz raporları olduğunu söyleyerek  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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