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Sucuoğlu: 1 Mayıs'ta geçen yılki sistem devam edecek, Bakanlık yasayı uygulayacak

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"İsteyen açacak, isteyen tatil yapacak, Bakanlık yasayı uygulayacak" "Salgın tedbirleri çerçevesinde zaten sınırlı sayıda işletmenin açık olduğunu, bunların tümünü kapatmanın sıkıntı yaratabileceğini vurguladı."
Sucuoğlu: 1 Mayıs'ta geçen yılki sistem devam edecek, Bakanlık yasayı uygulayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili, şu anda hizmet veren işletmelere “kapat veya açık kal” gibi bir tasarrufta bulunmayacaklarını söyledi.

Haber Kıbrıs’ta “Markaj” programına katılan Sucuoğlu, yarın istemesi durumunda bir işletmenin açık olacağını, 1 Mayıs’ı çalışanlarına tatil olarak vermek isteyenlerin de hizmet vermeyebileceğini kaydetti.

Tercihi işletme sahiplerine bıraktıklarını, çalışanlarına yönelik yasanın emrettiği koşulları yerine getirmek şartıyla işletmelerin açık olabileceğini belirten Sucuoğlu, salgın tedbirleri çerçevesinde zaten sınırlı sayıda işletmenin açık olduğunu, bunların tümünü kapatmanın sıkıntı yaratabileceğini vurguladı.

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