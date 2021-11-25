Sucuoğlu 13. Maaşın ne zaman ödeneceğini açıkladı...

Başbakan Faiz Sucoğlu,13. maaşın 3 Ocak’ta ödeneceğini duyurdu.

Sucuoğlu ayrıca UBP Milletvekili, eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün aday olmak istediğini kendisine ifade ettiğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel sektörün bitmiş durumda olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Kapanma lüksümüz yok. Bunun için de gereğini yapmamız lazım” dedi. Aşı konusunda hayal kırıklığı yaşandığını belirten Sucuoğlu, aşılanmada istenilen noktaya gelinemediğini söyledi.

Ekmeğe zam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, kendi fırınları olan marketlerin 2.80’e ekmeği verdiğini ifade ederek, "4 TL’yi uygulayan marketler, 2,80’e diğer marketlerden alıp satanlardır" dedi. Temel tüketim maddelerinde KDV’nin 0 olduğunu belirten Sucuoğlu, lüks tüketim ürünlerinde ise bir artış olması için çalıma başlattıklarını söyledi.

“13. MAAŞLAR 3 OCAK’TA ÖDENECEK”

Maaş ödemeleriyle ilgili de konuşan Sucuoğlu, bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti. Sucuoğlu ayrıca 3 Ocak’ta 13. maaşların ödeneceğini de müjdeledi.