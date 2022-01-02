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Sucuoğlu: 13. Maaşlar Pazartesi ödeniyor

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Başbakan Faiz Sucuoğlu 13. Maaşların yarın ödeneceğini açıkladı.
Sucuoğlu: 13. Maaşlar Pazartesi ödeniyor

Daha önce katıldığı bir televizyon programında konuşan Sucuoğlu, hem kendisinin hem de Maliye Bakanlığı’nın geceyi gündüze katarak eldeki imkanlar çerçevesinde çok ciddi çalışmalar ve açılımlar yaptıklarını ifade etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisini aradığını ve ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını söylediğini ifade eden Sucuoğlu, yarın emeklilerin ödeneceğini, ardından da takvime bağlı kalınarak diğer ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, “ 13. Maaşlarla ilgili özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktı. Pazartesi emeklileri ödeyeceğiz” dedi.

Bu arada BRT muhabirinin Maliye Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre de, 13’üncü maaşların yarın ödeneceği teyit edildi.

Bakanlık açıklamasında, sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaşların ödenmesi konusunda yaşanan kaynak sıkıntısının aşıldığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma yetkisi alınarak borçlanmanın gerçekleştirileceği ve sigorta emeklilerine de 13’üncü maaş ödemelerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, “devlet borçlanma yaparak bunu avans şeklinde ödeceğiz sigortalara ve sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaş ödemesi yapılacak ki bu sorunu çözelim”ifadeleri kullanıldı.

Sosyal sigortalara kaynak bulunmadan 13’üncü maaşların kamu çalışanlarına da ödenmeyeceği açıklanmıştı.

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