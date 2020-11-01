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Sucuoğlu 2. tur için 3 adayla mutabakata vardık...

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Sucuoğlu 2. tur için 3 adayla mutabakata vardık...
Sucuoğlu 2. tur için 3 adayla mutabakata vardık...

UBP için çalışacaklarını söyleyen Sucuoğlu, yarışa katılan diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldıklarını da belirtti ve “ikinci tur olacaksa diğer arkadaşlarla mutabakat sağladık” dedi.

Sucuoğlu, “Bu yarışta kaybeden yoktur kazanan vardır. UBP’nin bütünlüğünden taviz vermemiz mümkün değil. Hepimiz biriz birlikte hareket edeceğiz. Kısa sürede hükümeti kurma görevi UBP Genel başkanına verilir ve hızlı bir şekilde devam edilir.

Bütçe açığını ortadan kaldırmak için Türkiye ile birlikte hızlı bir adım atılır.” ifadelerini kullandı. Pandemiye rağmen 6 bin 800 kusur UBP’linin seçime katıldığını ifade eden Sucuoğlu, bu UBP’nin seçime de hazır olduğunu göstermiştir.” dedi.

Sucuoğlu “Bu kriz döneminde erken seçim daha da büyümesinin nedeni olur ama önce ülkemiz, pandemi, ekonomi önemli. En son çare olarak ekonomi düşünülür….. ” dedi.

 

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