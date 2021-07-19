  • BIST 1.363,280
  • Altın 497,36
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Sucuoğlu, 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

» »
"Bugün Anavatan Türkiye’nin tanıdığı bağımsız bir  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır"
Sucuoğlu, 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

 Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı :

 

‘‘Kıbrıs Türk Halkı’nı özgürlük, bağımsızlık  ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974  Mutlu Barış Harekatı’nın 47.  yılının haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

 

20 Temmuz  Barış Harekatı, barışın, özgürlüğün, milli duruşumuzun ve dayanışmamızın simgesidir.

 

Tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük mücadeleler vererek, yıllar boyunca inanç, kararlılık ve azimle Rum-Yunan saldırılarına karşı direnen Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile tek yürek olup Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerini tarihe gömdüğü, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu  tarihi bir gündür.

 

Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs adası için karanlıktan aydınlığa çıkış günü olan bir 20 Temmuz’u daha devletimiz ve bayrağımız altında, hür ve özgür bir şekilde kutluyoruz.

 

Bugün Anavatan Türkiye’nin tanıdığı bağımsız bir  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır.  Kıbrıs Türk halkı yıllardır maruz kaldığı tüm olumsuzluklara,  izolasyonlara ve ambargolara rağmen bir çok alanda  büyük ilerlemeler kaydetmiştir.  Anavatanımızın  desteğiyle başta ekonomi olmak üzere her alanda  ülkemizin kalkınması için çalışmaya, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmaya  tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.

 

Başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde hiç düşünmeden canını, malını ve yüreğini ortaya koyan tüm halkımıza şükranlarımı  sunarken, yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklara tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

 

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:58
  • Doğuş Derya: CTP'den hain çıkmaz ama Tatar'dan utanç abidesi çıkar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar, Bayramlık Mesajlar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:52
  • Bakan Oğuz Kurban Bayramı mesajı yayımladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (19 Temmuz 2021)19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:26
  • KKTC Meclis'inde muhalefet sıralarına Bahçeli, Soylu ve AKP'li vekiller oturacak18 Temmuz 2021 Pazar 22:54
  • Fikri Toros: Çapsızlığın, sıradanlığın ve bilgisizliğin eseri karşımızda duruyor.18 Temmuz 2021 Pazar 22:47
  • "Tatar, herkesi hain ilan edeceğine, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportunu iade et"18 Temmuz 2021 Pazar 22:35
  • Tatar paylaştı, bayram kutladı...18 Temmuz 2021 Pazar 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti