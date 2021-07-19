Sucuoğlu, 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı :

‘‘Kıbrıs Türk Halkı’nı özgürlük, bağımsızlık ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 47. yılının haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

20 Temmuz Barış Harekatı, barışın, özgürlüğün, milli duruşumuzun ve dayanışmamızın simgesidir.

Tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük mücadeleler vererek, yıllar boyunca inanç, kararlılık ve azimle Rum-Yunan saldırılarına karşı direnen Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile tek yürek olup Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerini tarihe gömdüğü, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu tarihi bir gündür.

Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs adası için karanlıktan aydınlığa çıkış günü olan bir 20 Temmuz’u daha devletimiz ve bayrağımız altında, hür ve özgür bir şekilde kutluyoruz.

Bugün Anavatan Türkiye’nin tanıdığı bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır. Kıbrıs Türk halkı yıllardır maruz kaldığı tüm olumsuzluklara, izolasyonlara ve ambargolara rağmen bir çok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Anavatanımızın desteğiyle başta ekonomi olmak üzere her alanda ülkemizin kalkınması için çalışmaya, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.

Başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde hiç düşünmeden canını, malını ve yüreğini ortaya koyan tüm halkımıza şükranlarımı sunarken, yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklara tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Dr. Faiz SUCUOĞLU

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili