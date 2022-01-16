  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu: “23 Ocak, Karmayla Dost Tanıdık Seçimi Değil, Ubp’ye Mühürle, İstikrarlı Ve Refah Dolu Bir Geleceği Belirleme Seçimidir...”

»
Sucuoğlu: “23 Ocak, Karmayla Dost Tanıdık Seçimi Değil, Ubp’ye Mühürle, İstikrarlı Ve Refah Dolu Bir Geleceği Belirleme Seçimidir...”
Sucuoğlu: “23 Ocak, Karmayla Dost Tanıdık Seçimi Değil, Ubp’ye Mühürle, İstikrarlı Ve Refah Dolu Bir Geleceği Belirleme Seçimidir...”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, dün, Gazimağusa’da seçim çalışmaları yürüttü. Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Gaziler Derneği, Maraş Bölgesi, Mağusa Türk Gücü ve Çanakkale Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti, görüşlerini dinledi.
 

K.B.K Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde Kıbrıs konusunda mesajlar veren Sucuoğlu,  gazi ve şehitlerin emaneti vatan toprağına sonuna kadar sahip çıkacaklarından, gazilerin emin olmasını istedi. 
“Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerine” belirten Sucuoğlu, görüş birliğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen gün yaptıkları görüşmede teyit ettiklerini söyledi.
 

Sucuoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak seçimin, sadece ekonomik ve mali değil, siyasi istikrarın oluşması için de “son derece kritik” olduğunu ifade ederek, “Yeni tek partili UBP hükümetinde, siyasi istikrar ve diplomatik akıl yoluyla, Kıbrıs sorununda iki egemen eşitlik temelinde bir görüşme sürecini, Anavatan Türkiye ile birlikte yürüteceklerini” söyledi. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusundaki çalışmalarına “tam destek” verdiklerini de belirtti.
 

Gazimağusa seçim gezisine Maraş Bölgesi ile devam eden Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlardan UBP’ye mühürle destek olmasını talep ettiler. 
Sucuoğlu, “Bölge bölge geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz. Sorunların temeli bellidir. Bu ülke, komplike hale gelmiş sorunlardan bıkıp usanmıştır. Karma karışık koalisyon hükümetleri zaman kaybı yaşıyor ve yaşatıyor. Vatandaş sorunlarına kalıcı çözüm istiyor, koalisyon hükümetleri, didişerek zaman kaybediyor... İşte fırsat... Sandığa gidelim. Güneşin altına mührü vuralım. UBP’ye tek başına hükümet görevi verelim... Bakın görün... Anavatan Türkiye’mizin de desteği ile ülke kısa zamanda ayağa kalkar, istikrarı yakalar... Unutmayalım! 23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.
 

Kalıcı projeleri, önemli yatırımlarla desteklemek gerektiğini, Türkiye’den büyük yatırımcıların, seçim sonuçlarını beklediğini belirten Sucuoğlu, siyasi istikrarsızlığın, büyük yatırımları ülkeden kaçıracağı uyarısı yaptı.
Mağusa Türk Gücü’nü de ziyaret eden Sucuoğlu, MTG Başkanı Koral Bozkurt tarafından karşılandı. Sucuoğlu, kulübün faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. 
MTG’nin kendileri için önemli bir simge olduğunu ifade eden Sucuoğlu, burayı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
 

Spor kulüplerinin ülke gençliği için bir okul niteliği taşıdığını söyleyen Sucuoğlu, spor kulüpleri için ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
“Spordaki insanlık dışı ambargoları sona erdirecek çalışmaları, yeni dönemde daha da yoğunlaştıracaklarını” belirten Sucuoğlu, ambargo adı altında Kıbrıs Türk gençliğinin, sporcusunun beceri ve kabiliyetine pranga vurmaya çalışan zihniyetlerle mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini söyledi.
 

Sucuoğlu, Çanakkale Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek, vatandaşlarla hem spor hem siyasi sohbette bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu: Eximbank’ı Kuracağız16 Ocak 2022 Pazar 10:31
  • Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’na ilgi artıyor, DEV-İŞ eski başkanlarından destek...15 Ocak 2022 Cumartesi 23:20
  • Özyiğit: TDP’ye Destek Her Geçen Gün Artıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 13:57
  • Bağımsızlık Yolu: Mağusa' da Gün Aşırı Çöp Yangınları Devam Ediyor15 Ocak 2022 Cumartesi 13:32
  • Arıklı: 23 Ocak Kader Seçimidir15 Ocak 2022 Cumartesi 13:18
  • Erhürman: Geçinemediği İçin Çalışmak Zorunda Kalan Emeklilerin Vergi Yükünde Düzenlemeler Yapılacak15 Ocak 2022 Cumartesi 12:49
  • Ataoğlu: Gençlerin Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilmesi İçin Projemiz Hazır15 Ocak 2022 Cumartesi 12:06
  • Sucuoğlu: KKTC’ye Yurt Dışından Gelen Öğrenci Sayısını Ve Destinasyonları Artıracağız15 Ocak 2022 Cumartesi 11:47
  • Çıldır: DP, Her Gün Büyüyen Bir Ailedir15 Ocak 2022 Cumartesi 10:42
  • CTP Heyeti LTB’yi Ziyaret Etti14 Ocak 2022 Cuma 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti