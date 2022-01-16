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Sucuoğlu: “24 Ocak'ta Güneş KKTC İçin Daha Parlak, Daha Güçlü Doğacak”

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Sucuoğlu: “24 Ocak'ta Güneş KKTC İçin Daha Parlak, Daha Güçlü Doğacak”
Sucuoğlu: “24 Ocak'ta Güneş KKTC İçin Daha Parlak, Daha Güçlü Doğacak”

UBP Gazimağusa Kadın Kolları,  UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu'nun katılımıyla, çay düzenledi.
 

Başbakan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadının gücünün bugün burada tam anlamı ile görüldüğünü kaydederek, “UBP tek başına iktidara ya gelecektir ya gelecektir” dedi.
 İstikrarlı bir hükümetin önemine değinen Başbakan, UBP'nin farkının kadınıyla genciyle yaşlısıyla ortaya çıktığına işaret ederek  “23 Ocak gecesi tek başına iktidara gelerek meydanlarda kutlayacağız” dedi.
 

Başbakan, UBP gibi tek başına iktidarı hedefleyen bir partide karma oya asla yer olmadığını kaydetti.
 

Başbakan “Bizim arkamızda pırıl pırıl parlayan bir güneş vardır. Bu güneşte sizlersiniz” diyerek, KKTC yi kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline getirmek için ne pahasına olursa olsun çalışacaklarını vurguladı.

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