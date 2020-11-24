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Sucuoğlu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu   "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla  mesaj yayınladı. Bakan  Sucuoğlu , mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sucuoğlu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu   "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla  mesaj yayınladı. Bakan  Sucuoğlu , mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşıyan;  soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalığın  yaratıldığı önemli bir gündür.

 

Açıkça bir insan hakkı ihlali olan şiddet, kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını olumsuz etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur.

Bu yıl, Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkileyen pandemi koşulları, ülkemizi de olumsuz etkilemiş   ve eve kapanmak zorunda kaldığımız bu zorlu   dönemde   yaşanan  ekonomik sıkıntıların ve belirsizliğin artması, sosyal ve psikolojik gerilimin yükselmesine sebep olmuştur.  Bu da bize şiddet vakalarının  artma ihtimalinin olabileceğini ve çok daha yakından takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

2019 yılında Bakanlığımıza bağlı 183 Sosyal Hizmet Hattı’na  71 şiddet mağduru kadın başvururken, 2020 yılında Ocak ile Kasım ayları arasında Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’na  40 kadın şiddet başvurusu yapmıştır. Yine aynı tarih aralığında, 44 kadın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne başvurmuş ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Bakanlığımız tarafından birlikte yürütülen protokol kapsamında; ücretsiz adli yardım desteğinden yararlanmıştır. Ayrıca barınma ihtiyacı olan kadınlarımıza , Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi  ile işbirliği içinde  bulunarak kira desteği sağlamıştır. Son bir yılda 19 kadın  sığınma evi talebinde bulunmuş; Lefkoşa Türk Belediyesi Sığınma Evi ile gerekli istişareler yapılarak sığınma evine talebi  olan kadınlarımızın  sığınma evine   yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara, ilgili mevzuat kapsamında sosyal yardım desteği  başlatılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi eski Bakanlık binamızda,  faaliyetlerini sürdürmektedir. Daire’nin faaliyete geçmesi ile birlikte ; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nda  belirtilen bakanlıklar ile Cinsiyet odak noktalarının oluşumu için  yazışmalar  yapılmış; Sağlık Bakanlığı,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı ile  Maliye Bakanlığı Cinsiyet odak noktalarında görev yapacak kişiler belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiştir. Ayrıca Polis Genel Müdürlüğü altında oluşturulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele birimi ile koordineli  olarak 7/24  çalışılmaktadır.

Bununla birlikte, Toplumsal Cinsiyet  Eşitliği  Dairesi’nin kadrolarında var olan teknik  hatalarının  düzenlemesi çalışmaları da tamamlanmamış olup  önümüzdeki günlerde teknik kurulda görüşülüp  sonuçlandırılması için gerekli girişimler yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla imzalanan işbirliği protokolü  Aralık 2019 yılında yenilenmiştir. Protokol kapsamındaki kurum ve örgütlerin çalışmaları,  eşgüdüm içerisinde sürmektedir.

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, protokole konu olan işlevleri yürütecek ve koordine edecek kurum olarak belirlenmiş; Bakanlığımız kadına yönelik şiddetle  mücadele çalışmaları kapsamında; toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratma ve toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlama amacıyla,  geniş tabanlı eğitimlerin düzenlenmesi için DAÜ, UKÜ, LAÜ, Uluslararası Final Üniversitesi ve ODTÜ KKK ile işbirliği protokolü imzalamıştır.  Bu protokol çerçevesinde  oluşturulan Komite,   toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla verilecek  geniş kapsamlı eğitimler için çalışmalarına başlamıştır.

Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadele,  toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile yol alınabileceği asla unutulmamalıdır.  Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların baştan sona önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması son derece önemlidir.

Bu düşüncelerle, kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum  temennisiyle; 25 Kasım’da  şiddetten uzak günler dilerim. "

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