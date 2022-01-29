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Sucuoğlu: 3 Hemşire Pazartesi Günü İş Başı Yapacak

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Sucuoğlu: 3 Hemşire Pazartesi Günü İş Başı Yapacak
Sucuoğlu: 3 Hemşire Pazartesi Günü İş Başı Yapacak

Sucuoğlu: 3 hemşire pazartesi günü iş başı yapacak

Sucuoğlu, Başbakan Sucuoğlu, Covid-19 nedeniyle sağlık sorunu yaşayan yaşlıların hastanelere sevkinin sağlanacağını ve tüm sorunların giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Çalışan 2 hemşire görülmesine rağmen maalesef 1 hemşire çalışıyor. Burada görevlendirilmek üzere 3 hemşire pazartesi günü iş başı yapacak” dedi.

Kalıcı çözüm olana kadar Vakıflar İdaresi ve İskele Belediyesi’nin kontrolüne verildi

Sucuoğlu ziyaretinde sağlık ekiplerinin yaşlıların sağlık kontrolleri için çalışmalarına devam etmesine, Halk Vakfı’nın sorunlarının kalıcı çözüme kavuşana kadar Vakıflar İdaresi ve İskele Belediyesi’nin kontrolüne verilmesine, eksiklerin sağlanması, ilaçların tedariği, yiyecek, içecek ve ihtiyaçlar için yetkinin hükümette olması kararlarına varıldı.

Halk Vakfı Yaşlı Merkezi’nin en kısa sürede tadilatının sağlanması konusunda da karara varıldı.

“Soruşturma da dâhil olmak üzere, gereken neyse yapılacak”

Halk Vakfı’nın Vakıflar İdaresi’ne bağlı özele ait olması nedeni ile yetki karmaşası yaşandığını belirten Sucuoğlu, “Yetki karmaşasının olduğu yerde maalesef işler yürümüyor ama burada insanlık ayıbı var ve bunun da üzerine gideceğiz” dedi.

“Soruşturma da dâhil olmak üzere, gereken neyse yapılacak” diyen Sucuoğlu, kimlerin yetkiyi suiistimal ettiğini veya yetkisi olmasına rağmen kimlerin görevini yapmadığını araştıracaklarını ve gerekeni yapacaklarını söyledi.

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