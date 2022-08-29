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Sucuoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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UBP Genel Başkanı Dr.Faiz Sucuoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu, 100. Yıldönümünde Anavatan Türkiye ile birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önemli mihenk taşı Büyük Zaferin elde edilmesinin, salt bir askeri zafer olmaktan çok öte bir milleti meydana getirecek unsurları barındırdığı tüm tarih başyapıtlarında yer almaktadır...

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, yaşlısı, genci, kadını hatta çocuğu, “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” özdeyişine mazhar olacak şekilde bir araya gelmiş, düşmanı denize dökmüş, bağımsızlığını elde etmiş ve Çağdaş Türk Devleti’ne giden yolu açmıştır...
100. yılında “Büyük Zaferle” taçlanan Anavatan Türkiyemiz, gelecek yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, dünyanın en gelişmiş, en güçlü ülkelerinden birisi olma perspektifine bir adım daha yaklaştığını görmenin sevincini bizler de paylaşıyoruz...
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarının, bölgemizdeki güncel güç savaşları içerisindeki değerini kimse görmezden gelemez...
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güvencesinden, etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemişi kimse isteyemez....
“Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” gerçeğinden hareketle, 100. Yılında kutladığımız Büyük Zaferin elde edilmesindeki destansı çabanın, KKTC Halkı için de bir yol haritası ve olduğunu bu vesileyle belirmekte fayda görüyoruz...


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılında, Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizi kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz...

 

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