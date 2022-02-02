  • BIST 2.007,55
  • Altın 779.24752
  • Dolar 13.5549
  • Euro 15.3467
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Sucuoğlu: 30 Milletvekilli Hükümet Kurmak İstiyoruz

» »
Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma süreci ve nasıl bir hükümet kurmak istedikleri konusunda açıklamada bulundu.
Sucuoğlu: 30 Milletvekilli Hükümet Kurmak İstiyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma süreci ve nasıl bir hükümet kurmak istedikleri konusunda açıklamada bulundu.

Sucuoğlu açıklamasında, Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını ancak kendilerinin hazırlık yaparak Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Meclis’te güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktaran Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu gerekirse bir erken seçim daha olabileceğini söyledi.

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, en güçlü hükümeti kurarak radikal kararlarla halka  katkı sağlamak istediklerini bunun  üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.” dedi

Belediye seçimleriyle ilgili de konuşan Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Belediyeler için reform yasasının geçip, seçime gidilmesi durumunda, belediyelerin daha verimli çalışacağını belirten Sucuoğlu, bu konjonktürde seçime gidilmesi halinde aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Seçime gidilmesi halinde bunun bir zaman kaybı olacağını dile getiren Sucuoğlu, belediye sayısının düşürülüp seçime gidilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen Yeni Hükümetten Beklentilerini Açıkladı02 Şubat 2022 Çarşamba 15:12
  • Hırsızlık Sonucu Tutuklandılar02 Şubat 2022 Çarşamba 15:05
  • Kahvehanede Otururken Aniden Vefat Etti02 Şubat 2022 Çarşamba 14:54
  • Maliye Bakanlığı Ocak Ayı İçerisinde Toplam, 1.490.189.269,29 TL Ödeme Yaptı02 Şubat 2022 Çarşamba 13:31
  • Nikos Hristodulidis, eleştirilere cevap verdi02 Şubat 2022 Çarşamba 13:28
  • TDP Genel Sekreteri Hızal istifa etti: Dünya turuna gideceğim02 Şubat 2022 Çarşamba 13:01
  • Son Dakika Haberi: Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday değil!02 Şubat 2022 Çarşamba 13:00
  • Faiz Sucuoğlu: YDP koalisyon seçenekleri arasında değil02 Şubat 2022 Çarşamba 12:38
  • Asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:31
  • TDP’de Başkandan sonra Genel Sekreter ve MYK da istifa etti02 Şubat 2022 Çarşamba 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti