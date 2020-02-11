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Sucuoğlu: “4 bin 300 TL verebilecek biri varsa lütfen gelsin ve formülleriyle anlatsın”

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Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “4 bin 300 TL verebilecek biri varsa lütfen gelsin ve formülleriyle anlatsın” diyerek konunun politikleştirildiğini söyledi.
Sucuoğlu: “4 bin 300 TL verebilecek biri varsa lütfen gelsin ve formülleriyle anlatsın”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuşmasında önceki asgari ücret artışlarına işaret ederek geçen Ağustos ayında hayat pahalılığı yüzde 7,5 iken brüt 250 TL artış yapıldığını ve işçi tarafının onayıyla bu rakamın kabul edildiğini anımsatarak ancak şu an hayat pahalılığı 4,09 iken yapılan brüt 300 TL önerinin işçi temsilcisi tarafından reddedildiğine işaret etti.

Hayat pahalılığındaki düşüşe rağmen geçen defa yapılandan 50 TL fazla artış önerisinin neden reddedildiğini soran Sucuoğlu, işçi temsilcisinin 4 bin 300 TL’den bir TL geri adım atmadığını kaydetti.

“4 bin 300 TL verebilecek biri varsa lütfen gelsin ve formülleriyle anlatsın” diyen Sucuoğlu, konunun siyasallaştırıldığını söyledi.

Burada başka bir siyasi sebep aradığını dile getiren Sucuoğlu “Bu rakamlar ideal değildir ancak daha önce de ideal değilken kabul edilmişti” dedi.

İhtiyat Sandığı Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında da konuşan Bakan Faiz Sucuoğlu, değişikliğin bir yıl için geçerli olduğunu dile getirdi, 30 milyonluk rakamın Maliye Bakanlığı’na verileceğini ve buradan ilgili projelere aktarılacağını söyledi.

ÇELER: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ ÜVEY EVLAT GİBİ HİSSEDİYOR”

Bunun üzerine yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, özel sektör çalışanlarına, kendilerini üvey evlat gibi hissettirildiğini kaydetti.

Asgari ücretler üzerinden yapılan bu eylemlerin hem hükümet edenlerin hem de halkın uyanması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Çeler, bunların yapıcı eleştiri olarak alınması gerektiğini dile getirdi.

Çeler’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

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