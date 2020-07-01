Sucuoğlu: 5 kişiye kadar çalışanı olan işverene Temmuz -Ağustosta yaklaşık 2+2 toplam 4 bin TL’lik hibe verilecek

Bakan Sucuoğlu, geçirdiğimiz 2-3 aylık süre zarfında özel sektörün ne denli ihmal edilmiş bir yapı içinde var olmaya çalıştıklarına şahit olduklarını ifade ederek “Bu kırk yılın ihmali… Özel sektörü vazodaki bir gül gibi korumamız gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçirdiğimiz 2-3 aylık süre zarfında özel sektörün ne denli ihmal edilmiş bir yapı içinde var olmaya çalıştıklarına şahit olduklarını ifade ederek “Bu kırk yılın ihmali… Özel sektörü vazodaki gül gibi korumamız gerekiyor. Özelin sarsıldığı her dönem, ülkede hükümet de maliye de sarsılıyor” dedi.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu Ada TV ekranlarında şöyle konuştu; “Kriz dönemi şunu gördük ki on yıllardır hep göz ardı edilmiş, gerekli destek ve düzenlemeler ve kriz döneminde özel sektörün hayatta kalabilmesi anlamında yeterli çalışma yapılmamış. Bu net… Ama şunu da gördük ki özelin sarsıldığı her dönem ülkede hükümet de maliye de sarsılıyor. Demek ki özel sektör, geçirdiğimiz bu 2-3 aylık sürede ‘nasıl olmaması gerektiğini’ göstermiştir. Kırk yılın ihmali… Özel sektörü vazodaki gül gibi korumamız gerekiyor. Bu süreç çok ciddi bir derstir diye düşünüyorum. Yeni politikalar üretmemiz gerekir. Henüz hala bu krizin içinde boğuşarak, evet doğrudur dar imkanlar içinde açılımlar yapmaya çalışıyoruz”.

Faiz Sucuoğlu ikinci ekonomik pakete ilişkin uygulamalar hakkında da rakamsal bilgiler verdi;