Sucuoğlu: 5 kişiye kadar çalışanı olan işverene Temmuz -Ağustosta yaklaşık 2+2 toplam 4 bin TL’lik hibe verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçirdiğimiz 2-3 aylık süre zarfında özel sektörün ne denli ihmal edilmiş bir yapı içinde var olmaya çalıştıklarına şahit olduklarını ifade ederek “Bu kırk yılın ihmali… Özel sektörü vazodaki gül gibi korumamız gerekiyor. Özelin sarsıldığı her dönem, ülkede hükümet de maliye de sarsılıyor” dedi.
Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu Ada TV ekranlarında şöyle konuştu; “Kriz dönemi şunu gördük ki on yıllardır hep göz ardı edilmiş, gerekli destek ve düzenlemeler ve kriz döneminde özel sektörün hayatta kalabilmesi anlamında yeterli çalışma yapılmamış. Bu net… Ama şunu da gördük ki özelin sarsıldığı her dönem ülkede hükümet de maliye de sarsılıyor. Demek ki özel sektör, geçirdiğimiz bu 2-3 aylık sürede ‘nasıl olmaması gerektiğini’ göstermiştir. Kırk yılın ihmali… Özel sektörü vazodaki gül gibi korumamız gerekiyor. Bu süreç çok ciddi bir derstir diye düşünüyorum. Yeni politikalar üretmemiz gerekir. Henüz hala bu krizin içinde boğuşarak, evet doğrudur dar imkanlar içinde açılımlar yapmaya çalışıyoruz”.
Faiz Sucuoğlu ikinci ekonomik pakete ilişkin uygulamalar hakkında da rakamsal bilgiler verdi;
- İkinci paketin açıklanması sonrası iki gün içinde 1500 TL’lik 10 bin kusur kişi ödendi.
- İlk etapta 3 aylık düşünülen aylık 2 Bin TL’lik İhtiyat sandığından 18 bin kusur hak sahibine 36 milyon 293 bin TL’lik ödeme yapıldı.
- İkinci ekonomik paketteki pirim destekleri, temmuz ayı itibariyle geriye dönük 7 ay süreyle yüzde 75 karşılanacak tarzda uygulanacak.
- Sucuoğlu bunun mal oluşunun 300 Milyon TL kadar olduğunu kaydetti.
- 5 kişiye kadar çalışanı olan işverene Temmuz -Ağustosta yaklaşık 2+2 toplam 4 bin TL’lik hibe verilecek. Bunun ilk ödemesinin Temmuz ayı sonunda yapılması planlanıyor.
- Sigorta affı 3 ay uzatılacak.
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